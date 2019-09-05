Скачать
Четверг, 05.09.2019
Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
Депутаты Киевсовета не хотят возвращения Кличко на прежнюю должность
Депутаты Киевсовета не хотят возвращения Кличко на прежнюю должность
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто
Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто

В "Европейской солидарности" прокомментировали освобождение Фриз

В "Европейской солидарности" прокомментировали освобождение Фриз
19:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Ирина Фриз считает, что освободив из-под ареста Цемаха, Украина может потерять доказательства в деле об уничтожении МН17.

Освобождение из-под стражи под личное обязательство боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года, Украина теряет доказательства в деле об этой катастрофе, считает народный депутат Украины Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность").

"Что значит освобождение Цемаха? Украина теряет прямые доказательства по делу МН17", - написала Фриз в соцсети Фейсбук в четверг.

По ее мнению, Офис президента Украины (ОПУ) проигнорировал позицию европарламентариев, которые просили не освобождать Цемаха, и это может иметь негативные последствия в дальнейших коммуникациях с ЕС.

"ОПУ проигнорировал просьбу нидерландских следователей. Освобождение Цемаха без завершения процессуальных действий со стороны международных следователей является признаком сговора и государственной измены в соответствии п.2 ст.111 УК Украины и других статей Уголовного кодекса Украины. Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству (РФ) не вызывает сомнений, ведь Кремль получил возможность не только избавиться от сокрушительного доказательства по делу, но и подорвать позиции Украины в других международных судебных процессах", - написала Фриз.

Она отметила, что нардепы обращаются к СБУ, Генпрокуратуре и ГБР "с требованием открыть уголовные дела по признакам преступления с квалификацией согласно статьям 111, 386, 396, 375, а также 376 по установлению лиц, которые были причастны к влиянию на судебную инстанцию в вопросе освобождения Цемаха".

Депутат напомнила, что украинские спецслужбы доставили Цемаха с оккупированной территории в результате спецоперации, а на его освобождении настаивал Кремль.

Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Суд выпустил Цемаха из-под стражиЧитать полностью

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд в четверг, 5 сентября, отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху. Суд применил меру пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.

Руководитель группы прокуроров Олег Пересада заявил журналистам после заседания суда, что ходатайствовал о содержании Цемаха под стражей, поскольку считает, что его жизни может грозить опасность ввиду того, что Россия "достаточно жестоко себя ведет по отношению к опасным для себя личностям".

Отвечая на соответствующий вопрос, руководитель группы прокуроров заявил, что прокуратура не располагает информацией о возможном вовлечении Цемаха в процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года JIT обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным JIT, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Согласно опубликованной JIT информации, эти четверо будут объявлены в международный розыск и привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов. Возглавляющий JIT прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) сообщил журналистам, что процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги. "Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за поражение МН17", - подчеркнул Вестербеке.

Нацкорпус протестует против освобождения Цемаха

Цемах подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

3 сентября главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России боевика "ДНР" Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирина Фриз, МН17, Европейская солидарность, Владимир Цемах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный френч с рисунком на любой вкус (Фото)
02 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
03 В украинский прокат выходит фильм "Оно 2"
04 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Эффективно сбрасываем вес после 50
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ
Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ
Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Ситуация ООС: обстрелы не прекращаются
Ситуация ООС: обстрелы не прекращаются
Форум издателей во Львове 2019: что ожидать от фестиваля
Форум издателей во Львове 2019: что ожидать от фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь