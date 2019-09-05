В "Европейской солидарности" прокомментировали освобождение Фриз

Новости Украины:Ирина Фриз считает, что освободив из-под ареста Цемаха, Украина может потерять доказательства в деле об уничтожении МН17.

Освобождение из-под стражи под личное обязательство боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года, Украина теряет доказательства в деле об этой катастрофе, считает народный депутат Украины Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность").

"Что значит освобождение Цемаха? Украина теряет прямые доказательства по делу МН17", - написала Фриз в соцсети Фейсбук в четверг.

По ее мнению, Офис президента Украины (ОПУ) проигнорировал позицию европарламентариев, которые просили не освобождать Цемаха, и это может иметь негативные последствия в дальнейших коммуникациях с ЕС.

"ОПУ проигнорировал просьбу нидерландских следователей. Освобождение Цемаха без завершения процессуальных действий со стороны международных следователей является признаком сговора и государственной измены в соответствии п.2 ст.111 УК Украины и других статей Уголовного кодекса Украины. Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству (РФ) не вызывает сомнений, ведь Кремль получил возможность не только избавиться от сокрушительного доказательства по делу, но и подорвать позиции Украины в других международных судебных процессах", - написала Фриз.

Она отметила, что нардепы обращаются к СБУ, Генпрокуратуре и ГБР "с требованием открыть уголовные дела по признакам преступления с квалификацией согласно статьям 111, 386, 396, 375, а также 376 по установлению лиц, которые были причастны к влиянию на судебную инстанцию в вопросе освобождения Цемаха".

Депутат напомнила, что украинские спецслужбы доставили Цемаха с оккупированной территории в результате спецоперации, а на его освобождении настаивал Кремль.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд в четверг, 5 сентября, отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху. Суд применил меру пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.

Руководитель группы прокуроров Олег Пересада заявил журналистам после заседания суда, что ходатайствовал о содержании Цемаха под стражей, поскольку считает, что его жизни может грозить опасность ввиду того, что Россия "достаточно жестоко себя ведет по отношению к опасным для себя личностям".

Отвечая на соответствующий вопрос, руководитель группы прокуроров заявил, что прокуратура не располагает информацией о возможном вовлечении Цемаха в процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года JIT обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным JIT, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Согласно опубликованной JIT информации, эти четверо будут объявлены в международный розыск и привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов. Возглавляющий JIT прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) сообщил журналистам, что процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги. "Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за поражение МН17", - подчеркнул Вестербеке.

Цемах подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

3 сентября главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России боевика "ДНР" Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17.