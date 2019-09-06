От ВР потребовали создания следственной комиссии для расследований нападений на активистов

Новости Украины:Общественные организации требуют создания в Раде ВСК для расследований нападений на активистов

Общественные организации обратились к новому составу Верховной рады Украины с требованием, чтобы в Раде работала Временная следственная комиссия относительно нападений на общественных активистов.

Об этом сообщает в Facebook общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Временная следственная комиссия относительно нападений на общественных активистов должна работать во вновь созданной ВРУ! Общественные организации подписали заявление нового состава Верховной рады Украины", - говорится в сообщении.

В обнародованном заявлении отмечается, что гражданское общество Украины требует от Верховной Рады Украины IX созыва создать Временную следственную комиссию ВР для проведения расследования сведений относительно убийства Екатерины Гандзюк и нападений на общественных активистов.

Отмечается, что в 2017-2018 годах по стране прошла беспрецедентная серия нападений на общественных активистов. Общественность собрала данные о наиболее жестоких нападениях и убийствах, начиная с 2017 года. Это так называемый “список Гандзюк” - 55 дел в отношении нападений, среди которых 5 убийств.

6 ноября 2018 года, через два дня после смерти Екатерины Гандзюк, по требованию гражданского общества была создана Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины для проведения расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Комиссия просуществовала 6 месяцев. За это время комиссией были направлены запросы в правоохранительные органы Украины в отношении 55 нападений на общественных активистов, заслушан ряд правоохранителей, проведены 3 выездных заседаний в Херсоне, Одессе и Харькове.

Отмечается, что благодаря существованию ВСК дела нападений на общественных активистов находились под постоянным парламентским контролем, что позволило минимизировать риск того, что их расследование будет "похоронено" следственными органами.

В отчете ВСК, который был утвержден Верховной Радой в июле 2019 года, указаны недостатки и провалы правоохранительных органов во время расследования дел нападений на общественных активистов.

В заявлении общественных активистов также отмечается, что со стороны правоохранителей не было сделано ни одного заключения из отчета ВСК. Заказчики нападений продолжают находиться на свободе, ни один ответственный за саботаж расследования этих нападений не был привлечен к ответственности, а потерпевшие имеют небезосновательные опасения, что в ближайшее время эти дела начнут просто закрывать.

Как подчеркивается в заявлении, только активный контроль со стороны парламента позволит избежать этих рисков и довести расследование нападений на общественных активистов до логического окончания - наказания всех заказчиков.

"В связи с вышеизложенным, требуем от депутатских фракций Верховной Рады Украины IX созыва создать новую Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и нападений на общественных активистов со сроком деятельности - 1 год!", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.