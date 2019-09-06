"Розбойник" Годунок получил подозрение

Новости Украины:Прокуратура сообщила о подозрении секретарю Бориспольского горсовета.

Прокуратура сообщила о подозрении секретарю Бориспольского городского совета Киевской области в совершении хулиганских действий.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью ", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что указанное должностное лицо 29 августа в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурно в присутствии других лиц. После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

Причинив пострадавшему мужчине видимые телесные повреждения, он прекратил свои действия и покинул место происшествия.

Таким образом установлено наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении.

Досудебное расследование продолжается.