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Пятница, 06.09.2019
Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск
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Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск

Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск
12:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Коллаж

Новости Украины:Объявлено подозрение и начата процедура розыска в отношении Вилкула и Колесникова, утверждает экс-генпрокурор.

Народные депутаты Верховной Рады минувшего VIII созыва фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников извещены о подозрении в совершении преступления, начат их розыск, сообщает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", - написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Экс-генпрокурор отметил, что именно поэтому он выступал в поддержку отмены депутатской неприкосновенности.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила, что 5 сентября бывшему главе Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, народному депутату 8-го созыва (речь идет о Дмитрии Колесникове) было объявлено подозрение в уголовном производстве, расследуемом по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). 

Установлено, что он подписал документы, которыми фактически изъял помещения производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады" в г.Днепр из перечня имущества, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, вызвав убытки более чем 16 млн грн.

Как сообщалось, Луценко внес в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова 25 мая 2018 года.

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Касательно Колесникова, следствие установило, что находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, он совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

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17 сентября Луценко внес в Раду новые представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова. 8 октября парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрел эти представления, после чего эти вопросы были вынесены в сессионный зал и рассмотрены 16 октября.

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Юрий Луценко, Прокуратура, Парламент, ВРУ, Генпрокуратура, Александр Вилкул, Верховна Рада, Дмитрий Колесников.
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