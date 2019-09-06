Рейсов в Украину из Латвии станет меньше

Новости Украины:Латвийская авиакомпания приостановит полеты во Львов и Одессу и уменьшит число рейсов в Киев.

Авиакомпания airBaltic приостановит на зиму выполнение рейсов из Одессы и Львова в Ригу, а также уменьшит количество перелетов на маршруте Киев-Рига.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные в системе бронирования airBaltic.

Отмечается, что 26 октября будут выполнены последние в этом году рейсы из Украины в столицу Латвии. Маршрут Одесса-Рига изначально позиционировался как сезонный, а об окончательном решении по рейсу Львов-Рига не было известно до последнего момента.

"Авиакомпания все еще анализирует результаты работы на маршрутах в летний сезон 2019 года и примет решение по работе в зимнее расписание позже с открытием продаж билетов после принятия решения", - заявили в пресс-службе airBaltic в июле.

Частота полетов из Киева в Ригу согласно зимнему расписанию сократится с 24 до 19 рейсов в неделю. С такой же частотой airBaltic летала в прошлую зимнюю навигацию.