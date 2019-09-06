В СНБО назначили нового советника секретаря по информбезопасности

Новости Украины:Советником секретаря СНБО по информбезопасности назначен Денис Гурский.

Специалиста по гражданским технологий и открытых данных Дениса Гурского назначили советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

"Основной задачей Гурского на этом посту станет участие в разработке стратегических программ усиления информационной безопасности на выполнение Стратегии национальной безопасности Украины, дополнительная координация соответствующих рабочих групп, взаимодействие с международными партнерами", - говорится в сообщении.

Также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк отметил, что все аспекты информационной безопасности является одним из приоритетных направлений работы Совета.

"Украина уже сделала большой прогресс в построении инфраструктуры данных правительственных организаций, теперь самое время эти данные защитить. И мы хотим предложить новые механизмы такой защиты", - добавил он.

Новый советник секретаря по информбезопасности назвал ключевые направления работы на 2019-2020 годы, а именно:

налаживание международного партнерства и привлечения иностранных экспертов,

совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере информационной безопасности;

внедрение лучших практик путем кооперации с ИТ-сектором;

проведение широкой просветительской кампании для общественности и соответствующих тренингов для государственных служащих.

Отмечается, что полный стратегический план и рабочая группа презентует осенью 2019 года. Также будет проведен ряд рабочих встреч, публичных экспертных обсуждений для финализации формирования направлений реализации стратегии.