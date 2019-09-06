Суд рассмотрел апелляцию Грымчака

Новости Украины:Апелляционный суд оставил Грымчака под стражей

Черниговский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ) Юрия Грымчака.

Об этом сообщила его жена Юлия Грымчак.

"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: Оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!", - написала она на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

15 августа руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк пояснил, что возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.