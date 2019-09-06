Скачать
Пятница, 06.09.2019
В ОП назвали имя нового главы Запорожской ОГА
В ОП назвали имя нового главы Запорожской ОГА
Рябошапка назначил своего первого заместителя
Рябошапка назначил своего первого заместителя
Атлас оценил перспективы Усика в хэвивейте
Атлас оценил перспективы Усика в хэвивейте
Telegram получил новое обновление: что изменилось
Telegram получил новое обновление: что изменилось

Суд рассмотрел апелляцию Грымчака

Суд рассмотрел апелляцию Грымчака
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Апелляционный суд оставил Грымчака под стражей

Черниговский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ) Юрия Грымчака.

Об этом сообщила его жена Юлия Грымчак.

"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: Оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!", - написала она на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск

15 августа руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк пояснил, что возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Генпрокуратура, Апелляционный суд, Юрий Грымчак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
02 Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
03 Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
04 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гетманцев внес в Раду законопроект о лизинге
Гетманцев внес в Раду законопроект о лизинге
Бабье лето &quot;накроет&quot; Украину: прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Суд рассмотрел апелляцию Грымчака
Суд рассмотрел апелляцию Грымчака
Появился официальный школьный портрет детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон (Фото)
Появился официальный школьный портрет детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь