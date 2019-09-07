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Нидерланды пока не будут решать вопрос Цемаха на уровне ЕС

Нидерланды пока не будут решать вопрос Цемаха на уровне ЕС
05:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Журналист: Нидерланды не будут обсуждать в Брюсселе вопрос Цемаха, но это еще может измениться.

Нидерланды пока не собираются поднимать на уровне Евросоюза вопрос обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и освобождения из-под стражи террориста "ДНР" Владимира Цемаха, что является важным фигурантом дела о катастрофе MH17.

Об этом в Twitter сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут обсуждать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена пленными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться", – написал он.

Напоминаем, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к заключению, что «Боинг» был сбит российским зенитным ракетным комплексом «Бук». 19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») , который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «руководителем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был вожаком «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года. В конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Снежном, СБУ задержала бывшего зенитчика «ДНР» Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17.

Его удерживали под стражей. Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий. В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы.

В конце августа основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Цемах включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.В то же время адвокат экс-боевика Роман Гонтарев в комментарии УНИАН заявил, что ему об этом ничего не известно.

Суд выпустил Цемаха из-под стражи

В СБУ отказались комментировать эту информацию. 5 сентября, Киевский апелляционный суд принял решение изменить Цемаху меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. По словам прокурора, украинские правоохранители подозревают Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

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ЕС, СБУ, Нидерланды, Евросоюз, Владимир Цемах.
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