Экс-руководитель следственного управления СБУ: Цемах врядли ценный свидетель

Новости Украины:По убеждению генерала, судебный процесс по делу о сбитом "Боинге" без Цемаха не развалится.

Освобожденный в Киеве террорист "ДНР" Владимир Цемах вряд ли по-настоящему ценный свидетель в деле о катастрофе "Боинга" рейса МН17, сбитого в 2014 году в Донецкой области.

Такое мнение озвучил бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, комментируя скандальное освобождение Цемаха из-под стражи прямо в зале Апелляционного суда Киева, передает "Обозреватель".

Вовк напомнил, что Владимир Цемах был арестован Шевченковским судом в конце июня 2019 года по статье 258-3 – участие в террористической организации.

"В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей нет ни слова о рейсе MH17", – обратил он внимание.

По его словам, Цемаха действительно можно было привлечь к уголовной ответственности как пособника совершению этого преступления, однако на сегодняшний день он не является официальным подозреваемым по этому делу.

"Мы должны знать, что Цемах не такой уж и важный, не такой уж и "крутой", – считает Вовк.

"Те, кто представляет информационную ценность для РФ – например, Гиркин, Дубинский и другие – находятся на территории России. Цемаха оставили на территории Украины, и никто его даже не охранял", – пояснил он.

Как отметил генерал-майор СБУ, "фигурант дела" – это не процессуальный статус. "Фигуранты дела – это тысячи и тысячи жителей Донбасса, которые наблюдали движение "Бука", выстрел, падение... Это все свидетели.

"Фигуранты", как называют СМИ. Вы настаиваете, что Цемах важен. Но если он важен – почему его оставили на территории Украины?" – поинтересовался он.

По убеждению Вовка, судебный процесс по делу о сбитом "Боинге" без Цемаха не развалится.

"Есть поговорка: из двух зол выбирают меньшее. Мое личное мнение – как человека и гражданина – главное, освободить наших пленных. А дальше разберемся. Не пропадет дело "Боинга" без Цемаха", – констатировал экс-сотрудник украинских спецслужб.