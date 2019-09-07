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Экс-руководитель следственного управления СБУ: Цемах врядли ценный свидетель

Экс-руководитель следственного управления СБУ: Цемах врядли ценный свидетель
07:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По убеждению генерала, судебный процесс по делу о сбитом "Боинге" без Цемаха не развалится.

Освобожденный в Киеве террорист "ДНР" Владимир Цемах вряд ли по-настоящему ценный свидетель в деле о катастрофе "Боинга" рейса МН17, сбитого в 2014 году в Донецкой области.

Такое мнение озвучил бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, комментируя скандальное освобождение Цемаха из-под стражи прямо в зале Апелляционного суда Киева, передает "Обозреватель".

Вовк напомнил, что Владимир Цемах был арестован Шевченковским судом в конце июня 2019 года по статье 258-3 – участие в террористической организации.

"В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей нет ни слова о рейсе MH17", – обратил он внимание.

По его словам, Цемаха действительно можно было привлечь к уголовной ответственности как пособника совершению этого преступления, однако на сегодняшний день он не является официальным подозреваемым по этому делу.

"Мы должны знать, что Цемах не такой уж и важный, не такой уж и "крутой", – считает Вовк.

"Те, кто представляет информационную ценность для РФ – например, Гиркин, Дубинский и другие – находятся на территории России. Цемаха оставили на территории Украины, и никто его даже не охранял", – пояснил он.

Как отметил генерал-майор СБУ, "фигурант дела" – это не процессуальный статус. "Фигуранты дела – это тысячи и тысячи жителей Донбасса, которые наблюдали движение "Бука", выстрел, падение... Это все свидетели.

"Фигуранты", как называют СМИ. Вы настаиваете, что Цемах важен. Но если он важен – почему его оставили на территории Украины?" – поинтересовался он.

Суд выпустил Цемаха из-под стражи

По убеждению Вовка, судебный процесс по делу о сбитом "Боинге" без Цемаха не развалится.

"Есть поговорка: из двух зол выбирают меньшее. Мое личное мнение – как человека и гражданина – главное, освободить наших пленных. А дальше разберемся. Не пропадет дело "Боинга" без Цемаха", – констатировал экс-сотрудник украинских спецслужб.

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СБУ, Террорист, Донецка область, ДНР, Владимир Цемах.
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