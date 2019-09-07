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Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября

Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября
08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Теплая и сухая погода сохранится на выходные.

В ближайшие сутки, 7 сентября, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, без осадков.

Об этом сообщили Укргидрометцентре.

Температура ночью 12-14°, на побережье морей 15-17°; днем 24-26°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до 30°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +23...+25, солнечно 
  • Львов – +23...+25, солнечно
  • Ивано-Франковск – +23...+25, солнечно
  • Тернополь – +22...+24, солнечно
  • Черновцы – +23...+25, солнечно
  • Хмельницкий – +23...+25, солнечно
  • Луцк – +22...+24, солнечно 
  • Ровно – +22...+24, солнечно
  • Житомир – +23...+25, солнечно
  • Винница – +24...+26, солнечно
  • Одесса – +25...+27, солнечно
  • Николаев – +28...+30, солнечно
  • Херсон – +27...+29, солнечно
  • Симферополь – +25...+27, солнечно
  • Кропивницкий – +26...+28, солнечно
  • Черкассы – +25...+27, солнечно
  • Чернигов – +24...+26, солнечно
  • Сумы – +25...+27, солнечно
  • Полтава – +26...+28, солнечно 
  • Днепр – +28...+30, солнечно
  • Запорожье – +26...+28, солнечно 
  • Донецк – +26...+28, солнечно
  • Луганск – +26...+28, солнечно 
  • Харьков – +26...+28, солнечно 
  • Киев – +24..+26, переменная облачность

Прогноз погоды на 7 сентября

В Киеве - без осадков; температура ночью 12-14°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 сентября самая высокая температура днем была +33 в 2008 году, самая низкая ночью +3,2 в 1914 году.

Синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 7-8 сентября идеальной. 

Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей

"В Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - заявила Диденко.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Осень, Прогноз погоды, Бабье лето.
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