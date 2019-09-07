Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября

В ближайшие сутки, 7 сентября, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, без осадков.
Об этом сообщили Укргидрометцентре.
Температура ночью 12-14°, на побережье морей 15-17°; днем 24-26°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до 30°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, по Украине:
Прогноз погоды на 7 сентября
В Киеве - без осадков; температура ночью 12-14°, днем около 25°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 сентября самая высокая температура днем была +33 в 2008 году, самая низкая ночью +3,2 в 1914 году.
Синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 7-8 сентября идеальной.
"В Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - заявила Диденко.