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Этапированные члены "Хизб ут-Тахрир" чувствуют себя хорошо - адвокат

Этапированные члены "Хизб ут-Тахрир" чувствуют себя хорошо - адвокат
10:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Троих фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" этапировали в российские колонии для отбывания наказания

Фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова этапировали в колонии для отбывания наказания.

Об этом в комментарии "Крымской солидарности" сообщил адвокат Рустем Кямилев, который несколько дней назад посетил всех троих в колониях.

По его словам, осужденные чувствуют себя хорошо, на здоровье у них жалоб нет.

Адвокат рассказал, что Абсеитов был этапирован в исправительную колонию-1 Ставропольского края, после распределения он сразу попал в штрафной изолятор. В колонии это объяснили статьей Уголовного кодекса РФ, по которой он отбывает наказание.

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир": что их ждет

Кямилев отметил, что адвокаты будут заниматься данной проблемой, направляя различные жалобы и заявления.

Кроме того, адвокат посетил колонию-11 Ставропольского края, куда были распределены Мамутов и Меметов. Там ему сообщили, что оба татарина сейчас находятся на карантине и будут пребывать там еще некоторое время.

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Россия, Крым, РФ, Хизб-ут-Тахрир, Бахчисарайское дело.
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