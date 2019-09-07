Этапированные члены "Хизб ут-Тахрир" чувствуют себя хорошо - адвокат

Новости Украины:Троих фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" этапировали в российские колонии для отбывания наказания

Фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова этапировали в колонии для отбывания наказания.

Об этом в комментарии "Крымской солидарности" сообщил адвокат Рустем Кямилев, который несколько дней назад посетил всех троих в колониях.

По его словам, осужденные чувствуют себя хорошо, на здоровье у них жалоб нет.

Адвокат рассказал, что Абсеитов был этапирован в исправительную колонию-1 Ставропольского края, после распределения он сразу попал в штрафной изолятор. В колонии это объяснили статьей Уголовного кодекса РФ, по которой он отбывает наказание.

Кямилев отметил, что адвокаты будут заниматься данной проблемой, направляя различные жалобы и заявления.

Кроме того, адвокат посетил колонию-11 Ставропольского края, куда были распределены Мамутов и Меметов. Там ему сообщили, что оба татарина сейчас находятся на карантине и будут пребывать там еще некоторое время.