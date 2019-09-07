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Сегодня День военной разведки: Хомчак обратился к ВСУ

Сегодня День военной разведки: Хомчак обратился к ВСУ
11:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Военные Украины 7 сентября отмечают День военной разведки, с которым их поздравил Главнокомандующий Вооруженных Сил.

Сегодня в Украине отмечают День военной разведки. С праздником украинских воинов поздравил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, передает пресс-служба Генштаба.

"Все годы противостояния вооруженной агрессии Российской Федерации воины-разведчики ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и продолжают наращивать свои способности в общей системе защиты национальных интересов нашего государства. Значение добытой разведывательной информации, особенно в условиях гибридной войны, трудно переоценить, ведь от ваших профессиональных и оперативных действий зависят качество планирования и практическая реализация поставленных перед Вооруженными Силами Украины задач", - отметил Хомчак.

Он выразил уверенность, что сильные духом, закаленные войной разведчики, полны большой жаждой победы и местью врагу за потерю своих боевых побратимов, и в дальнейшем будут героически защищать территориальную целостность Родины.

Хомчак поздравил воинов-авиаторов и работников авиационной отрасли Украины

"В этот торжественный день желаю всему личному составу военной разведки Украины крепкого здоровья, несокрушимости духа, новых успехов и побед. Слава Украине!" - отметил Главнокомандующий ВСУ.

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Генштаб, Руслан Хомчак, День военной разведки.
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