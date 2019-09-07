Зеленский о Цемахе: Мы его допросили и не только перед возвращением

Новости Украины:Зеленский заверил, что Цемаха допросили перед отправкой в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Цемах, которого считают одним из свидетелей по делу малайзийского "Боинга", был допрошен перед отправкой в Россию.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - сказал он журналистам в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

Напомним, украинские моряки и еще 11 политзаключенных вернулись в Украину в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".

В конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Снежном, СБУ задержала бывшего зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17.

Его удерживали под стражей. Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбиванию "Боинга" и был свидетелем тех событий. В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы.