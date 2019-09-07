Домашний арест: выбрана мера пресечения для двух коммунальщиков из Дрогобыча

Новости Украины:Ранее сотрудники полиции предъявили обоим задержанным подозрение в совершении преступления.

Дрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, задержанным после обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Меру пресечения – домашний арест сроком на 60 суток сегодня суд избрал для сотрудников одного из дрогобычских коммунальных предприятий, 57-летнего мужчины и 60-летней женщины", – указано в сообщении.

Ранее сотрудники полиции предъявили обоим задержанным подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).

Как сообщалось, 28 августа в Дрогобыче обвалился подъезд жилого дома по улице Грушевского. В результате обвала погибли 8 человек и 7 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.