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Обвал дома в Дрогобыче: двум коммунальщикам избрали меру пресечения

Обвал дома в Дрогобыче: двум коммунальщикам избрали меру пресечения
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Подозреваемые в служебной халатности коммунальщики из Дрогобыча отправлены под домашний арест.

Под домашним арестом находятся коммунальщики, которых задержали по факту обвала дома в Дрогобыче.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Подозреваемые в служебной халатности, повлекшей разрушение части дома в Дрогобыче, находятся под домашним арестом. Такую меру пресечения — домашний арест сроком на шестьдесят суток, избрал для работников одного из дрогобычских коммунальных предприятий, 57-летнего мужчины и 60-летней женщины, суд",- говорится в сообщении.

Полицейские также сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в ночь на 28 августа в райцентре Дрогобыч Львовской области произошел обвал одного из подъездов четырехэтажного жилого дома.

Смертельный обвал дома в Дрогобиче: полиция задержала двух коммунальщиков

29 августа в 18:00 в городе Дрогобыч работы по разбору завалов строительных конструкций были завершены в полном объеме. Были обнаружены тела 8 человек.

Всего в ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС спасены 7 человек, в том числе 5 детей.

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Обвал, ЧС, ГСЧС, Дрогобыч.
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