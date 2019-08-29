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Смертельный обвал дома в Дрогобиче: полиция задержала двух коммунальщиков

Смертельный обвал дома в Дрогобиче: полиция задержала двух коммунальщиков
11:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Полиция задержала двух коммунальщиков в рамках расследования обрушения дома в Дрогобыче.

Сотрудники полиции задержали двух сотрудников коммунального предприятия в рамках расследования об обвале части жилого дома в г.Дрогобыч Львовской области, унесшего жизни восьмерых человек.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, 57-летний мужчина и 60-летняя женщина, оба местные жители, были задержаны в среду, 28 августа. Вскоре решится вопрос об избрании им меры пресечения.

По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, предусматривающие наказание в виде 5-12 лет лишения свободы.

В Дрогобыче объявлен траур по погибшим

Как сообщалось, в результате обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче в ночь на среду погибли 8 человек, еще 7 госпитализированы. Инцидент расследует полиция.

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Львов, Полиция, Дом, ГСЧС, Дрогобыч.
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