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Суббота, 07.09.2019
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Amnesty International: Освобождение Сенцова может положительно повлиять на судьбу других узников

Amnesty International: Освобождение Сенцова может положительно повлиять на судьбу других узников
20:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Amnesty надеются, что освобождение Сенцова позитивно повлияет на судьбу других узников из Украины.

В международной правозащитной организации Amnesty International приветствует освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и надеются на возвращение Россией всех политзаключенных.

Об этом заявили в немецком отделении Amnesty International.

"Мы с большим удовольствием и облегчением узнали, что украинского кинорежиссера Олега Сенцова освободили. Остается надеяться, что его освобождение будет иметь положительное влияние на судьбу других узников совести из Украины", - заявил эксперт Amnesty International в Германии Петер Франк.

Он напомнил, что Сенцов до своего ареста мирно протестовал против вторжения России в Крым и аннексии полуострова. "Сегодня критические голоса, которые продолжают звучать в Крыму, продолжают попадать в поле зрения российской власти на аннексованом Россией полуострове Крым, им могут грозить самовольные уголовные производства", - отметил эксперт.

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Франк напомнил, что AI вместе с многими другими группами гражданского общества поддерживала и выступала за освобождение Сенцова с момента его ареста в мае 2014 года.

"Нынешний успех объясняется настойчивыми усилиями людей во всем мире. В Германии художники и кинорежиссеры, Европейская и Немецкая киноакадемии, Berlinale и, прежде всего, немало преданных активистов, неоднократно протестовали против политически мотивированных репрессий против Олега Сенцова, писали письма, собирала подписи. Это вместе с результатом политического вмешательства в значительной степени способствовало его освобождению", - отметил Франк.

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Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

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Политзаключенные, Олег Сенцов, Amnesty Internationa, Петер Франк.
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