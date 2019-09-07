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Маас: В Берлине освобождение Сенцова встретили с облегчением

Маас: В Берлине освобождение Сенцова встретили с облегчением
20:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Также глава МИД Германиии считает, что обмен пленными приводит в движение имплементацию Минских соглашений.

Обмен заключенными между Украиной и Россией создает хорошую основу для продвижения минского процесса и работы в нормандском формате.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Обмен пленными между Украиной и Россией приводит в движение имплементации Минских соглашений. Мы в нормандском формате - вместе с Францией - очень преданы каждому шагу в укреплении доверия, поэтому мы приветствуем тот факт, что сейчас такой шаг сделан", - заявил министр.

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Он назвал этот шаг также хорошим сигналом того, что решение Международного трибунала по морскому праву выполнено и что 24 украинских моряка смогли вернуться к своим семьям и родственникам более чем через девять долгих месяца заключения.

Освобождение украинского режиссера и лауреата премии Сахарова Олега Сенцова в Берлине также встретили "с большим облегчением".

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"Этот шаг вскоре после начала работы нового, свободно избранного украинского парламента и нового украинского правительства создает хорошую основу для дальнейшего прогресса в нормандском формате", - заявил Маас.

Он заверил, что Германия хочет помочь обеспечить быстрое принятие дальнейших мер, чтобы люди на востоке Украины могли наконец снова жить в мире.

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Германия, Олег Сенцов, Минские соглашения, Хайко Маас.
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