Полозов: Произошло то, за что мы боролись, 24 моряка возвращаются к семьям

Новости Украины:Полозов поздравляет коллег-адвокатов благодаря усилиям которых домой вернулись 24 украинских моряка.

Николай Полозов поблагодарил команду адвокатов за самоотверженную работу по защите украинских моряков-военнопленных.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наконец произошло то, за что мы боролись более 9 месяцев. 24 украинских военных моряка возвращаются домой. Это стало возможно благодаря стойкости и личному мужеству самих моряков, а также работе большого количества людей, которые практически в круглосуточном режиме денно и нощно трудились на результат", - отметил Полозов.

Он подчеркнул, что "дело против украинских моряков оказалось прецедентным ещё и тем, что впервые в российской правоприменительной практике была сформирована слаженная команда адвокатов, работавших по делу в рамках единой стратегии".

По словам Полозова, каждый из его коллег добросовестно и самоотверженно работал по защите военных моряков. И при этом они не только использовали необходимые юридические инструменты для достижения общей цели, но и оказывали существенную психологическую поддержку своим подзащитным.

"Не секрет, что оперативники ФСБ пытались склонить моряков признать вину, отказаться от единой позиции. Не секрет, что моряки находились в жесточайшей изоляции все эти 9 месяцев, без свиданий с близкими и без телефонных звонков. Единственной возможностью для моряков узнать, хотя бы на словах, что происходит дома, было общение с их адвокатами. Каждый из моих коллег понимал, что подобное дело является сложным, "токсичным" и может повлечь неблагоприятные последствия для защитника. Но никто из них не дрогнул, не проявил слабость. Каждый наш адвокат добросовестно осуществлял свои обязанности", - подчеркнул Полозов.

Он персонально поблагодарил адвокатов команды, озвучив их имена. Это - Сергей Бадамшин, Олег Елисеев, Илья Новиков, Сергей Легостов, Мария Куракина, Константин Рустемов, Александра Маркова, Олег Белов, Елена Куркина, Владимир Музюкин, Эмиль Курбединов, Эмине Авамилева, Сергей Новиков, Гаджи Алиев, Маммет Мамбетов, Юрий Кругов, Артем Пепа, Тарас Омельченко, Эдем Семедляев, Ислям Велиляев, Оксана Опаренко, Анастасия Саморукова, Николай Фомин, Александр Лесовой, Петр Анашкин, Оксана Железняк, Татьяна Окушко, Анри Цискаришвили, Геннадий Федоров, Айдер Азаматов.

"Уважаемые коллеги, горжусь вами!" - отметил Полозов.