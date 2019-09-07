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Полозов: Захваченные в Керченском проливе катера вернут Украине

Полозов: Захваченные в Керченском проливе катера вернут Украине
22:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат Украинских моряков сообщил, что Россия готовится вернуть захваченные катера.

Адвокат считает, что для РФ важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.

Сейчас продолжаются процедуры относительно возвращения Украине захваченных РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе кораблей.

Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это (выглядело бы, - ред.) как - ну все - исполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются",- пояснил Полозов.

По его словам, для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.

"По факту, если они вернули моряков и вернули корабли, то решение трибунала ООН будет исполнено в этой части. В настоящий момент, я думаю, что как раз идут процедуры. Да, я надеюсь на это, потому что российским властям, чтобы они не заявляли, решение трибунала важно выполнить", - рассказал Полозов.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинские моряки, захваченные в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года. 

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили русские. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.

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Азовское море, Керчь, Николай Полозов.
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