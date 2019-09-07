В ЕС освобожденным украинцам пожелали скорейшего восстановления

Новости Украины:Федерика Могерини: Мы надеемся, что украинцы смогут по-скорее воссоединиться со своими семьями.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини желает освобожденным украинским политзаключенным скорейшего восстановления после изнурительного заключения в РФ.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Представительства Европейского Союза в Украине.

”Сегодня состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Это значит, что Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие лица, к освобождению которых Европейский Союз призывал много раз, наконец свободны и вернулись в свою страну”, - говорится в заявлении.

Могерини отмечает, что их освобождение является свидетельством работы и решимости тех, кто неутомимо трудился для достижения этого результата, включая гражданское общество, активистов и юристов.

”Мы надеемся, что освобожденные лица смогут как можно скорее воссоединиться со своими семьями и желаем им скорейшего восстановления после их изнурительного заключения. Европейский Союз ожидает, что все стороны используют этот импульс”, - добавила она.

Напоминаем, сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.