ОБСЕ: Обмен военнопленными остается на повестке дня

Новости Украины:ОБСЕ: Надеемся, что это не будет иметь негативных последствий по текущему расследованию сбивания рейса MH17.

ОБСЕ приветствует обмен пленными и надеется, что он не нанесет вреда расследованию аварии МН17.

Об этом говорится в совместном заявлении председательствующего в ОБСЕ министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера по случаю успешного завершения обмена пленными между Украиной и Россией, сообщает Укринформ.

«Обмен задержанными ... был и является главным планом повестки дня Словацкого председательства в ОБСЕ с самого его начала», - говорится в заявлении.

Лайчак выразил чрезвычайное удовольствие сегодняшним обменом, назвав его «положительным развитием», который внесет огромную перемену в жизни десятков людей, их семей и друзей.

В то же время он выразил надежду, что это не будет иметь негативных последствий относительно текущего расследования сбивания рейса MH17 малайзийских авиакомпаний в 2014 году.

«Этот обмен может создать доверие между двумя странами, а также привести к обмену всеми задержанными, как это предусмотрено Минскими соглашениями», - считает Лайчак.

Генсек ОБСЕ со своей стороны выразил глубокую благодарность сторонам за конструктивные усилия, которые позволили сделать этот важный шаг.

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РФ соотечественников и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.