Кольченко поделился планами на будущее

Новости Украины:Александр Кольченко рассказал, чем планирует заниматься в будущем.

Освобожден украинский политзаключенный Александр Кольченко сказал, что хотел бы продолжить обучение на заочной форме.

Об этом он рассказал в интервью Громадському.

На момент ареста Александр учился в Таврическом национальном университете на заочной форме. Он сказал, что пока ничего не планировал, но хотел бы продолжить обучение.

«Устроиться работать куда-то», — добавил Александр.

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен пленными в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.