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МИД Бельгии надеется, что обмен пленными между РФ и Украиной станет шагом к миру

МИД Бельгии надеется, что обмен пленными между РФ и Украиной станет шагом к миру
05:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:МИД Белигии Дидье Рейндерс сообщил, что Бельгия долго требовала освобождения украинских пленных.

Бельгийский министр иностранных дел и обороны Дидье Рейндерс заявил, что Бельгия упорно добивалась освобождения украинских заключенных в России.

"Я приветствую обмен заключенными между Украиной и Россией, включая кинематографиста Олега Сенцова и 24 украинских моряков. Вместе с ЕС Бельгия долго требовала их освобождения", - написал он в твиттере в субботу.

"Я надеюсь, что это будет шагом к диалогу и миру", - подчеркнул Рейндерс.

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.Перейти на Главную страницу

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Украина, Россия, Бельгия, РФ, мир, Обмен.
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