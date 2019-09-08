Диаспора поздравила освобожденных украинцев с возвращением домой

Новости Украины:Украинская диаспора призывает к немедленному освобождению всех украинских заключенных.

В организациях украинской диаспоры, в частности в Северной Америке, поздравили 7 сентября возвращение из России группы украинских заключенных

Украинский конгрессовый комитет Америки, который представляет украинцев в США, поздравил как «героев Украины» 35 украинцев, которые, как говорится в его заявлении, были незаконно заключенные в России.

«Мы приветствуем усилия президента Украины и всех, кто неустанно трудился ради этого свершения», – говорится в заявлении.

«УККА продолжает призывать к немедленному освобождению всех украинских заключенных, нелегально удерживаемых за российскими решеткой», – добавили в организации.

«Только путем непрерывного скоординированного международного давления, включительно с усилением санкций ЕС и США, можно заставить Россию ответить за нарушение международного права и убраться прочь из суверенной территории Украины», – подчеркнули в УККА.

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.