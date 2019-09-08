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Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день
Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день

Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день

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Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день
08:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:8 сентября по церковному календарю день святой Натальи, которую в народе именовали Овсяницей.

8 сентября православная церковь почитает память раннехристианской мученицы Наталии, проживавшей в Никомедии в начале IV века. Ее родители были благочестивыми христианами. Наталия вышла замуж за богатого и знатного юношу Адриана, который был язычником. Сама же девушка оставалась тайной христианкой.

Во время гонений на верующих людей супруг стал расспрашивать о Боге и вскоре принял крещение. Наталия и Адриан помогали нуждающимся, наставляли язычников на путь истинный, за что подверглись пыткам и мучениям.

В народе Наталию называли Овсяницей, ведь 8 сентября принято косить овес, а из зерен нового урожая варить кисель и печь блины. Люди говорили: «Адриан толокно месил, а Наталия блины пекла». Первый сноп по традиции всегда несли в избу и ставили под образа – в красный угол. Работники и хозяин садились за стол, а хозяйке полагалось угостить их специальным блюдом под названием дежень – овсяным толокном, которое было замешано на воде или молоке, приправлено ягодами.

Приметы на 8 сентября говорят, что влюбленным парам сегодня нельзя ссориться, а то они могут навеки расстаться. День нужно провести в любви, гармонии и единении — тогда и дальнейшая совместная жизнь будет такой же.

Также приметы на 8 сентября говорят, что сегодня обязательно женщины должны готовить блины, которыми принято угощать мужей — это залог семейного счастья.

Также 8 сентября вносили в дом ветку рябины. Считалось, она оберегает семейное благополучие и отпугивает злых духов. Еще считается, что рябина защищает от плохого влияния загробного мира: явления живых мертвецов, кошмарных снов об усопших. Ведающие люди говорили, что крестик из рябины может защитить от любых неприятностей. Нельзя ругаться в этот день, и плохо говорить о людях.

Что нельзя делать 8 сентября в день святой Натальи:

Работать на земле. Работа в поле, огороде, саду запрещена. Считается, что все виды работ пойдут не на пользу овощам, зерновым культурам и другим растениям. К тому же, согласно поверьям, это может принести серьезные проблемы со здоровьем хозяевам.

Переедать. В этот день нужно есть столько, сколько требуется организму, при этом выбирать максимально простую и полезную пищу. Если же ты будешь есть как не в себя, жди материальных проблем и бедности — достаток семьи может быть под угрозой.

Что запрещено делать 8 сентября в день святой Натальи

Ныть и жаловаться. Нельзя не согласиться с тем, что иногда очень помогает — выплеснуть свои эмоции, обнажить душу и высказать все обиды близкому человеку. Мы все люди, нам часто нужно сочувствие, поддержка и чувство, что мы не одиноки. Но в этот день постарайся быть более оптимистичной. Резонные замечания будут уместны, а вот жалобы и капризы сделают только хуже.

Бездельничать. В этот день постарайся отставить свою лень на второй план. Конечно, это не значит, что целый день нужно пахать в поте лица, но нужно сделать его хотя бы немного продуктивным. Поставь заранее несколько целей и выполни их — святая Наталья Овсяница это оценит.

Знаменательные события в истории: 8 сентября 2019 года

Народные приметы: 

  • Гром гремит – к теплой осени.
  • Если на небе облака редкие, то будет холодно и ясно.
  • Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.
  • Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней.
  • Много рябины – скоро наступят холода.
  • Если много опят в лесу, то «бабьего лета» не жди.
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