В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника

Новости Украины:Мировое сообщество с 1958 года традиционно 8 сентября отмечает работу журналистов, которые ведут борьбу за отстаивание свободы слова.

По всему миру традиционно 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов, в который журналисты по всему миру демонстрируют свою сплоченность, особенно что касается защиты прав выражения мнения и свободы слова в целом.

Этот праздник отмечается с 1958 года, когда на 4-м конгрессе Международной организации журналистов он был официально утвержден. Международная организации журналистов была основана в 1945 году, а ее первый конгресс состоялся летом 1946 года в Копенгагене, Дания.

Дата 8 сентября выбрана по случаю казни на гильотине чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика по приговору «Народной судебной палаты». Фучик, помимо журналисткой деятельности, был известным писателем-антифашистом, которого называют одним из ключевых фигур Коммунистической партии страны. Его наиболее известная книга «Репортаж с петлей на шее», написанная в пражской тюрьме, издавалась в множестве стран. Книга рассказывает о аресте чехословацкого журналиста, а также о его товарищах по борьбе с фашизмом, также заключенных в тюрьме. По этой книге в СССР поставили спектакль «Дорогой бессмертия», который получил Сталинскую премию.

Журналисты всего мира 8 сентября собираются на конференции, на которых делятся профессиональным опытом, а также специальными наградами отмечают лучших в своем деле.

В Украине существует свой профессиональный праздник — 6 июня корреспонденты, журналисты и репортеры празднуют свой День журналиста. Эта дата была установлена в 1994 году указом №251/94 тогдашнего президента Леонида Кравчука. Памятный день 6 июня был выбран в связи с принятием Национального союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов. Журналисты в Украине солидарно со всем миром собираются на конференции для обмена опытом и награждения лучших в профессиональной деятельности.