СМИ: во время вывоза Цемаха из Донецка погиб украинский разведчик

Новости Украины:Бойцы, участвовавшие в вывозе Владимира Цемаха из Донецка, рассказали о деталях спецоперации.

В операции по вывозу фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха из оккупированного Донецка, кроме спецслужб, участвовали бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ. В результате, один из разведчиков погиб, другой - потерял ногу.

По словам участника операции, который говорил на условиях анонимности, при вывозе Цемаха 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный. Он умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание. Официально с операции по вывозу Цемаха до сих пор не сняли гриф секретности.

"С нашей стороны подготовка к операции заняла буквально сутки. Другие службы, конечно, готовились к ней дольше, но детали мы, как всегда, умышленно не расспрашивали. Если что-то пойдет не так - лучше знать меньше.

"Нашей задачей было, собственно, перевезти Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой "ДНР" до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха".

"...Участок, на котором двигались ребята из моего подразделения, с той стороны контролировала так называемая сотая бригада «гвардии» «ДНР». С начала войны мы работали во многих местах Донбасса, и поэтому я уверенно могу сказать: только они, эта «сотая бригада», выставили вокруг себя так много запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин (ПМН). Другие подразделения боевиков также используют ПМН, но "сотка" - больше всего".

"Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и "порвал" ПМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. В результате, Сашу вывозили без сознания, а второй боец потерял ногу".

Участник операции рассказал, что до смертельного у Колодяжного было еще три ранения. Свою первую контузию он получил осенью 2014 года при обороне Донецкого аэропорта.

Второе ранение было в 2015 году в районе Крутой Балки, когда группа разведчиков подорвалась на растяжке. Двое из них тогда погибли, еще трое, включая Александра, получили ранения.

Свое третье, самое серьезное до смертельного, ранение Колодяжный получил во время обороны Авдеевской промзоны в 2016 году. Тогда он попал в засаду и был ранен из пулемета в бедро. После этого почти год провел в госпиталях, ходил с палочкой, но впоследствии восстановился.