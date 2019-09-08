Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва
Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
Лидер Динамо сказал, что у него нет травмы
Лидер Динамо сказал, что у него нет травмы
Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день
Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день

СМИ: во время вывоза Цемаха из Донецка погиб украинский разведчик

СМИ: во время вывоза Цемаха из Донецка погиб украинский разведчик
10:23 Сегодня Телеграф УП Фото: Твиттер

Новости Украины:Бойцы, участвовавшие в вывозе Владимира Цемаха из Донецка, рассказали о деталях спецоперации.

В операции по вывозу фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха из оккупированного Донецка, кроме спецслужб, участвовали бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ. В результате, один из разведчиков погиб, другой - потерял ногу.

По словам участника операции, который говорил на условиях анонимности, при вывозе Цемаха 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный. Он умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание. Официально с операции по вывозу Цемаха до сих пор не сняли гриф секретности.

"С нашей стороны подготовка к операции заняла буквально сутки. Другие службы, конечно, готовились к ней дольше, но детали мы, как всегда, умышленно не расспрашивали. Если что-то пойдет не так - лучше знать меньше.

МИД Нидерландов: Передачу Цемаха отложили, чтобы его успели допросить

"Нашей задачей было, собственно, перевезти Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой "ДНР" до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха".

"...Участок, на котором двигались ребята из моего подразделения, с той стороны контролировала так называемая сотая бригада «гвардии» «ДНР». С начала войны мы работали во многих местах Донбасса, и поэтому я уверенно могу сказать: только они, эта «сотая бригада», выставили вокруг себя так много запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин (ПМН). Другие подразделения боевиков также используют ПМН, но "сотка" - больше всего".

"Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и "порвал" ПМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. В результате, Сашу вывозили без сознания, а второй боец потерял ногу".

Нидерланды обратились к РФ с просьбой выдать Цемаха

Участник операции рассказал, что до смертельного у Колодяжного было еще три ранения. Свою первую контузию он получил осенью 2014 года при обороне Донецкого аэропорта.

Второе ранение было в 2015 году в районе Крутой Балки, когда группа разведчиков подорвалась на растяжке. Двое из них тогда погибли, еще трое, включая Александра, получили ранения.

Свое третье, самое серьезное до смертельного, ранение Колодяжный получил во время обороны Авдеевской промзоны в 2016 году. Тогда он попал в засаду и был ранен из пулемета в бедро. После этого почти год провел в госпиталях, ходил с палочкой, но впоследствии восстановился.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, ДНР, MH17, Владимир Цемах, Александр Колодяжный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
03 Освобождение украинцев: реакция звезд шоу-бизнеса (Фото, Видео)
04 Гороскоп на завтра, 8 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Карпюк: Клых находится в очень тяжелом состоянии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кольченко поделился планами на будущее
Кольченко поделился планами на будущее
Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
Начало рабочей недели в Украине будет теплым
Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС
Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС
Рецепт дня: вкусные сдобные булочки
Рецепт дня: вкусные сдобные булочки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь