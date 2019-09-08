Денисова рассказала, где будут жить освобожденные из российского плена крымчане

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Воскресенье, 08.09.2019
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18:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Для Сенцова и Кольченко организовали временное жилье.

Для украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко уже организовано временное жилье. Вопрос постоянного жилья решается. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН со ссылкой на ВВС News Украина.

На вопрос о том, где будут жить жители Крыма после возвращения из РФ, Денисова ответила:

"Вот сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Относительно постоянного жилья - мы будем решать. Президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым - ред.) нельзя".

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"Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, детки, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать", - добавила Омбудсмен.

Напомним, украинцев, вернувшихся из РФ, доставили в больницу Феофания.

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Людмила Денисова, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Обмен пленными.
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