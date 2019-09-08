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Всех освобожденных украинцев "в ближайший период" обследуют врачи

Всех освобожденных украинцев "в ближайший период" обследуют врачи
18:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Все освобожденные из РФ украинцы будут обследованы в ближайшее время.

Освобожденные из российского заключения украинцы продолжают проходить обследования в больнице Феофания, где и будут продолжать лечение.

Об этом сообщает 5 канал.

"Все пациенты без исключения, даже те, которые на данный момент не хотят проходить, а хотят побыть с родственниками, все они соглашаются на то, что они в ближайший период будут обследованы. Ближайший период - это понедельник", - прокомментировал заместитель главного врача Андрей Строкань.

По словам врача, для каждого требуется индивидуальное лечение, а прежде всего - физическое лечение, а также спокойствие, чтобы психологически отойти от пережитого. Больше информации медик не разглашает.

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Отметил лишь, что ни один из уже бывших заключенных не требует интенсивной терапии.

Также сообщается, что один из освобожденных украинцев Владимир Балух утром вернулся в медучреждение, однако с журналистами не стал общаться, пообещав, что обязательно даст комментарии, но когда отдохнет.

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Феофания, Политзаключенные, Обмен пленными.
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