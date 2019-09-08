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Воскресенье, 08.09.2019
Жена Бекирова рассказала подробности его осмотра в больнице "Феофания"
Жена Бекирова рассказала подробности его осмотра в больнице "Феофания"
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Жена Бекирова рассказала подробности его осмотра в больнице "Феофания"

Жена Бекирова рассказала подробности его осмотра в больнице "Феофания"
19:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Бекирова уже осмотрели пятеро врачей. Жена рассказала подробности.

Освобожденного в субботу, 7 сентября, с российского заключения крымского татарина Эдема Бекирова в больнице "Феофания" осмотрели уже пять специалистов.

Об этом 5 каналу сообщила его супруга Гульнара Бекирова.

"Он оптимистично настроенный человек, поэтому состояние вот как на человека - хорошее. Он радуется, что он на Родине. Сегодня уже пятый врач пришел, мы ждем кардиолога. Ему сделали систему, он под системой. Сейчас налаживают его инсулин, делают схему", - прокомментировала Бекирова.

Она отметила, что Эдем Бекиров переживает за всех украинцев, которые остались в российских застенках.

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Бекиров вышел из самолета, на котором прилетели освобожденные украинцы, на костылях.

Как известно, 57-летний Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым и обвинен по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (хранение и передача взрывоопасных веществ и патронов). 13 декабря Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на два месяца, затем эта мера неоднократно продлевалась несмотря на то, что он - инвалид I группы (ампутирована нога), больной сахарным диабетом, а также перенес инфаркт и операцию на сердце.

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Феофания, Обмен пленными, Эдем Бекиров, Гульнара Бекирова.
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