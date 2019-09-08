Солнечно и тепло по всей Украине: прогноз погоды на завтра, 9 сентября

Новости Украины:Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.

В ближайшие сутки, 9 сентября, погоду в Украине будет определять сухая воздушная масса с прохладой ночью и теплом – днем,

Об этом сообщили в воскресенье в Укргидрометцентре.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров 9 сентября

Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, по Украине:

Ужгород – +26...+28, дождь

Львов – +25...+28, переменная облачность

Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность

Тернополь – +25...+27, переменная облачность

Черновцы – +24...+26, переменная облачность

Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность

Луцк – +24...+26, переменная облачность

Ровно – +25...+27, переменная облачность

Житомир – +26...+28, переменная облачность

Винница – +26...+28, переменная облачность

Одесса – +26...+28, переменная облачность

Николаев – +26...+28, переменная облачность

Херсон – +25...+27, переменная облачность

Симферополь – +26...+28, переменная облачность

Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность

Черкассы – +26...+28, переменная облачность

Чернигов – +27...+29, переменная облачность

Сумы – +27...+29, переменная облачность

Полтава – +27...+29, переменная облачность

Днепр – +27...+29, переменная облачность

Запорожье – +25...+27, переменная облачность

Донецк – +25...+27, переменная облачность

Луганск – +23...+25, переменная облачность

Харьков – +25...+27, переменная облачность

Киев – +26..+28, переменная облачность

Прогноз погоды 9 сентября

Температура воздуха ночью 11-17°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла; днем 24-30°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 26-28°.

8 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах Киева 21°.