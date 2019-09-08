Солнечно и тепло по всей Украине: прогноз погоды на завтра, 9 сентября

В ближайшие сутки, 9 сентября, погоду в Украине будет определять сухая воздушная масса с прохладой ночью и теплом – днем,
Об этом сообщили в воскресенье в Укргидрометцентре.
В понедельник в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Карта ветров 9 сентября
Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, по Украине:
- Ужгород – +26...+28, дождь
- Львов – +25...+28, переменная облачность
- Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность
- Тернополь – +25...+27, переменная облачность
- Черновцы – +24...+26, переменная облачность
- Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность
- Луцк – +24...+26, переменная облачность
- Ровно – +25...+27, переменная облачность
- Житомир – +26...+28, переменная облачность
- Винница – +26...+28, переменная облачность
- Одесса – +26...+28, переменная облачность
- Николаев – +26...+28, переменная облачность
- Херсон – +25...+27, переменная облачность
- Симферополь – +26...+28, переменная облачность
- Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность
- Черкассы – +26...+28, переменная облачность
- Чернигов – +27...+29, переменная облачность
- Сумы – +27...+29, переменная облачность
- Полтава – +27...+29, переменная облачность
- Днепр – +27...+29, переменная облачность
- Запорожье – +25...+27, переменная облачность
- Донецк – +25...+27, переменная облачность
- Луганск – +23...+25, переменная облачность
- Харьков – +25...+27, переменная облачность
- Киев – +26..+28, переменная облачность
Прогноз погоды 9 сентября
Температура воздуха ночью 11-17°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла; днем 24-30°.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 26-28°.
8 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах Киева 21°.