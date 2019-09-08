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Солнечно и тепло по всей Украине: прогноз погоды на завтра, 9 сентября

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Солнечно и тепло по всей Украине: прогноз погоды на завтра, 9 сентября
19:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.

В ближайшие сутки, 9 сентября, погоду в Украине будет определять сухая воздушная масса с прохладой ночью и теплом – днем,

Об этом сообщили в воскресенье в Укргидрометцентре.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров 9 сентября

Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +26...+28, дождь
  • Львов – +25...+28, переменная облачность
  • Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность
  • Тернополь – +25...+27, переменная облачность
  • Черновцы – +24...+26, переменная облачность
  • Хмельницкий – +26...+28, переменная облачность
  • Луцк – +24...+26, переменная облачность 
  • Ровно – +25...+27, переменная облачность
  • Житомир – +26...+28, переменная облачность
  • Винница – +26...+28, переменная облачность
  • Одесса – +26...+28, переменная облачность
  • Николаев – +26...+28, переменная облачность
  • Херсон – +25...+27, переменная облачность
  • Симферополь – +26...+28, переменная облачность
  • Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность
  • Черкассы – +26...+28, переменная облачность
  • Чернигов – +27...+29, переменная облачность
  • Сумы – +27...+29, переменная облачность
  • Полтава – +27...+29, переменная облачность 
  • Днепр – +27...+29, переменная облачность
  • Запорожье – +25...+27, переменная облачность 
  • Донецк – +25...+27, переменная облачность
  • Луганск – +23...+25, переменная облачность 
  • Харьков – +25...+27, переменная облачность 
  • Киев – +26..+28, переменная облачность

Прогноз погоды 9 сентября

Температура воздуха ночью 11-17°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла; днем 24-30°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 26-28°.

Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября

8 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах Киева 21°.

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Погода, Лето, Укргидрометцентр, Тепло, Сентябрь, Прогноз погоды, 9 сентября, Погода 9 сентября.
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