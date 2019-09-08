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Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября

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Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
08:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине пока сохраняется теплая осенняя погода без существенных осадков преимущественно на всей территории.

На воскресенье и понедельник  синоптики прогнозируют в Украине небольшую облачность и без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах днем кратковременный небольшой дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем 9 сентября в западных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18° (в Карпатах и на востоке страны местами 7-9°), днем 23-28°, в южной части, Кировоградской и Днепропетровской областях до 30°, на крайнем западе страны 20 -25°.

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Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +23...+25, дождь, гроза 
  • Львов – +23...+25, дождь, гроза 
  • Ивано-Франковск – +24...+26, дождь, гроза 
  • Тернополь – +24...+26, переменная облачность
  • Черновцы – +25...+27, переменная облачность
  • Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность
  • Луцк – +24...+26, переменная облачность 
  • Ровно – +24...+26, переменная облачность
  • Житомир – +25...+27, переменная облачность
  • Винница – +26...+28, переменная облачность
  • Одесса – +27...+28, переменная облачность
  • Николаев – +28...+30, переменная облачность
  • Херсон – +27...+29, переменная облачность
  • Симферополь – +26...+28, переменная облачность
  • Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность
  • Черкассы – +25...+27, переменная облачность
  • Чернигов – +25...+27, переменная облачность
  • Сумы – +25...+27, переменная облачность
  • Полтава – +24...+26, переменная облачность 
  • Днепр – +27...+29, переменная облачность
  • Запорожье – +27...+29, переменная облачность 
  • Донецк – +25...+27, переменная облачность
  • Луганск – +25...+27, переменная облачность 
  • Харьков – +25...+27, переменная облачность 
  • Киев – +25..+27, переменная облачность

Прогноз погоды на 8 сентября

В Киеве и Киевской области 8-9 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

10-11 сентября в Украине без осадков, лишь в западных областях 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 21-27°, в западных областях 18-24°.

Прогноз погоды на 9 сентября

Карта порывов ветра на 8 сентября

По словам синоптика Натальи Диденко, погода на выходные 7-8 сентября будет идеальной.

Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019: все знаки Зодиака

"В Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - заявила Диденко.

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Украина, Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.
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