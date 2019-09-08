Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября

Новости Украины:В Украине пока сохраняется теплая осенняя погода без существенных осадков преимущественно на всей территории.

На воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют в Украине небольшую облачность и без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах днем кратковременный небольшой дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем 9 сентября в западных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18° (в Карпатах и на востоке страны местами 7-9°), днем 23-28°, в южной части, Кировоградской и Днепропетровской областях до 30°, на крайнем западе страны 20 -25°.

Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, по Украине:

Ужгород – +23...+25, дождь, гроза

Львов – +23...+25, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +24...+26, дождь, гроза

Тернополь – +24...+26, переменная облачность

Черновцы – +25...+27, переменная облачность

Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность

Луцк – +24...+26, переменная облачность

Ровно – +24...+26, переменная облачность

Житомир – +25...+27, переменная облачность

Винница – +26...+28, переменная облачность

Одесса – +27...+28, переменная облачность

Николаев – +28...+30, переменная облачность

Херсон – +27...+29, переменная облачность

Симферополь – +26...+28, переменная облачность

Кропивницкий – +26...+28, переменная облачность

Черкассы – +25...+27, переменная облачность

Чернигов – +25...+27, переменная облачность

Сумы – +25...+27, переменная облачность

Полтава – +24...+26, переменная облачность

Днепр – +27...+29, переменная облачность

Запорожье – +27...+29, переменная облачность

Донецк – +25...+27, переменная облачность

Луганск – +25...+27, переменная облачность

Харьков – +25...+27, переменная облачность

Киев – +25..+27, переменная облачность

Прогноз погоды на 8 сентября

В Киеве и Киевской области 8-9 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

10-11 сентября в Украине без осадков, лишь в западных областях 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 21-27°, в западных областях 18-24°.

Прогноз погоды на 9 сентября

Карта порывов ветра на 8 сентября

По словам синоптика Натальи Диденко, погода на выходные 7-8 сентября будет идеальной.

"В Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - заявила Диденко.