Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября

На воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют в Украине небольшую облачность и без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах днем кратковременный небольшой дождь.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем 9 сентября в западных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18° (в Карпатах и на востоке страны местами 7-9°), днем 23-28°, в южной части, Кировоградской и Днепропетровской областях до 30°, на крайнем западе страны 20 -25°.
Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, по Украине:
Прогноз погоды на 8 сентября
В Киеве и Киевской области 8-9 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
10-11 сентября в Украине без осадков, лишь в западных областях 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 21-27°, в западных областях 18-24°.
Прогноз погоды на 9 сентября
Карта порывов ветра на 8 сентября
По словам синоптика Натальи Диденко, погода на выходные 7-8 сентября будет идеальной.
"В Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - заявила Диденко.