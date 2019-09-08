Гутерриш приветствовал обмен пленных между РФ и Украиной

Новости Украины:Антониу Гутерриш надеется, что обмен пленными между Россией и Украиной может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Как сообщает Радио Свобода, об этом говорится в заявлении представителя Гутерриша Стефана Дуджаррика.

«Гутерриш надеется, что это важное гуманитарное событие может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на проложение пути к окончательному урегулированию конфликта в восточной Украине», - говорится в заявлении.

Кроме того, Гутерриш призвал все причастные стороны «к дальнейшим действиям в том же духе, чтобы обеспечить длительный импульс усилиям, которые ради достижения мира прилагают «нормандская четверка», Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ и другие привлеченные, в том числе, по обеспечению устойчивого прекращения огня, облегчению гуманитарной ситуации вдоль линии соприкосновения и сделать возможным прогресс в имплементации Минских соглашений».

Напоминаем, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, захваченные в плен вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.

По данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.