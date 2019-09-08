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Гутерриш приветствовал обмен пленных между РФ и Украиной

Гутерриш приветствовал обмен пленных между РФ и Украиной
23:22 Вс, 8 Сентябрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины:Антониу Гутерриш надеется, что обмен пленными между Россией и Украиной может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Как сообщает Радио Свобода, об этом говорится в заявлении представителя Гутерриша Стефана Дуджаррика.

«Гутерриш надеется, что это важное гуманитарное событие может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на проложение пути к окончательному урегулированию конфликта в восточной Украине», - говорится в заявлении.

Кроме того, Гутерриш призвал все причастные стороны «к дальнейшим действиям в том же духе, чтобы обеспечить длительный импульс усилиям, которые ради достижения мира прилагают «нормандская четверка», Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ и другие привлеченные, в том числе, по обеспечению устойчивого прекращения огня, облегчению гуманитарной ситуации вдоль линии соприкосновения и сделать возможным прогресс в имплементации Минских соглашений».

Напоминаем, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, захваченные в плен вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

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Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.

По данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.

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Украина, ООН, РФ, Генсек, Обмен, Антониу Гутерриш.
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