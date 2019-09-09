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Понедельник, 09.09.2019
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Чубаров сообщил, что Балух готов к борьбе за деоккупацию Крыма

Чубаров сообщил, что Балух готов к борьбе за деоккупацию Крыма
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Рефат Чубаров: Владимир Балух полон сил и жизнерадостен.

Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров встретились с освобожденным крымским активистом Владимиром Балухом.

Об этом Чубаров сообщил в Facebook.

"Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", — написал Чубаров.

Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35.

В Украину вернулись 35 освобожденных узников Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

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Крым, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Владимир Балух.
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