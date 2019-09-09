Чубаров сообщил, что Балух готов к борьбе за деоккупацию Крыма

Новости Украины:Рефат Чубаров: Владимир Балух полон сил и жизнерадостен.

Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров встретились с освобожденным крымским активистом Владимиром Балухом.

Об этом Чубаров сообщил в Facebook.

"Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", — написал Чубаров.

Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35.

В Украину вернулись 35 освобожденных узников Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.