Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Депутат от "Слуги народа" расценивает визит Медведчука в РФ как госизмену
Депутат от "Слуги народа" расценивает визит Медведчука в РФ как госизмену
Чубаров сообщил, что Балух готов к борьбе за деоккупацию Крыма
Чубаров сообщил, что Балух готов к борьбе за деоккупацию Крыма
Нойер заявил, когда закончит карьеру в сборной
Нойер заявил, когда закончит карьеру в сборной
Все хорошо в меру: продукты, которые провоцируют появление прыщей
Все хорошо в меру: продукты, которые провоцируют появление прыщей

МИД Австралии обеспокоены выдачей Цемаха России

МИД Австралии обеспокоены выдачей Цемаха России
03:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:МИД Австралии: Мы просили Украину обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса.

Австралия разочарована тем, что в обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ по формуле "35 на 35" был включен фигурант дела о катастрофе МН17 Владимир Цемах.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Марисы Пэйн, передает Украинская правда.

"Правительство Австралии просило правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии, и выражало глубокую обеспокоенность перспективой его включения в какие-либо списки на обмен пленными", - отмечается в заявлении.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы Цемах был включен в списки этого обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он находится в России. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв катастрофы МН17", - заявила глава МИД Австралии.

Пэйн отметила, что правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов о том, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного разбирательства в отношении четырех подозреваемых, которое начнется в марте 2020 года.

Напоминаем, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, в их числе и бывший зенитчик "ДНР" Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17. Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию "Боинга" и был свидетелем тех событий.

Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности "ДНР" и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами с РФ мог сорваться из-за Цемаха.

По данным международной Совместной следственной группы, первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который возглавлял "разведывательный батальон" боевиков. Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, РФ, Обмен, МИД Австралии, Владимир Цемах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
04 Данилюк об общении с Коломойским: У меня сейчас совершенно другой спектр вопросов
05 В Житомирской области нашли братскую могилу солдат, погибших в 1941 году (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту РФ загорелся самолет с пассажирами (Видео)
В аэропорту РФ загорелся самолет с пассажирами (Видео)
Fitch оценило последствия ввода &quot;Северного потока-2&quot; для Украины
Fitch оценило последствия ввода "Северного потока-2" для Украины
Индия обнаружила свой лунный аппарат &quot;Викрам&quot;
Индия обнаружила свой лунный аппарат "Викрам"
Подробности релиза Huawei Mate X
Подробности релиза Huawei Mate X
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь