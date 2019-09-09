Скачать
Понедельник, 09.09.2019
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
"Оно" 2: жуткий клоун возвращается (Видео)
"Оно" 2: жуткий клоун возвращается (Видео)

Магомедов: Новый закон о ГМК может похоронить эту отрасль

Магомедов: Новый закон о ГМК может похоронить эту отрасль
11:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Новые законопроекты, которые предлагают изменения в налоговый комплекс могут нанести ущерб как для простых граждан так и для государства.

Сокрушительный шквал критики получили законопроекты №1209 и №1210, которые предлагают изменения в налоговый кодекс. Как передает "5 канал", документы создают ряд рисков, которые являются неприемлемыми ни для простых граждан, ни для компаний, ни для государства.

К примеру, как заявил народный депутат Муса Магомедов, в законах которые предлагаются для ГМК – отсутствует логика, они могут похоронить отрасль: "В ходе обсуждения специалисты отметили что указанные законопроекты существенно усиливают налоговое бремя для граждан и предприятий".

Отмечается, что законопроект №1210 нарушает соблюдение принципа стабильности. Налоговой вернут полномочия для осуществления оценочных суждений, считает адвокат Александр Шмяткин: "К примеру, 3-4 разовое увеличение рентной платы выбросит отечественный ГМК за грань рентабельности. Его место на мировых рынках достанется россиянам. Специалисты предостерегают, ГМК обеспечивает треть экспортного потенциала Украины.

Кличко предложил спикеру ВР Разумкову изменить систему голосования Рада-4

Недопоступления валюты приведут, в свою очередь, к обесцениванию гривны". Сегодня Украина остается страной с самой большой инфляцией в Европе с показателем на уровне 9%. А любая антиинфляционная политика имеет направления на подъем экономического производства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Налоги, Муса Магомедов, ГМК, Александр Шмяткин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Названы явные признаки алкоголизма
04 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
05 Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха и др.
Чубаров подтвердил бойкот &quot;выборов&quot; жителями Крыма
Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Звезда &quot;Дизель Шоу&quot; во второй раз стал отцом (Фото)
Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь