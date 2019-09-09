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НАПК подало иск в суд на директора Укравтодора

НАПК подало иск в суд на директора Укравтодора
14:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:НАПК направило админпротокол в суд в результате проверки декларации руководителя Укравтодора Славомира Новака.

НАПК направило в суд админпротоколы в отношени и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака и председателя Фастовского районного совета Геннадия Сиваненка за декларирование недостоверных сведений.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"По результатам полной проверки декларации и.о. председателя Укравтодора за 2017 год Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. гривен.

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Кроме того, по информации НАПК, установлено недостоверность сведений на общую сумму 225,1 тыс. грн в декларации по 2017 год, представленной председателем Фастовского районного своета. В частности, Сиваненко не указал сведения об автомобиле, который принадлежит члену семьи (отчиму), земельный участок, который арендует отчим, а также некоторые сведения о полученных членами семьи доходах.

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Суд, Укравтодор, Декларация, НАПК, Славомир Новак.
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