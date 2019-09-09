Минобороны: Военные моряки осмотрены в составе консилиумов врачей

Новости Украины:Украинские военные моряки проходят обследование в Главном военном госпитале.

Украинские военные моряки проходят обследование в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь", и в настоящее время состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Как информирует пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом заявил начальник военного клинического центра Анатолий Казмирчук, который сегодня провел обход в отделениях и клиниках, где военные моряки проходят медико-психологическую реабилитацию.

"В настоящее время военные моряки, освобожденные после удержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведены необходимые обследования, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание - согласно предписанных диет (диетических столов), в зависимости от характера их заболевания", - отметил Казмирчук.

Он добавил, что в настоящее время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

"Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам", - отметил Казмирчук.

Как известно, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.