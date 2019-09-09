Киевский суд открыл производство по иску против Минздрава

Новости Украины:Админсуд Киева рассматривает иск к Минздраву о судмедэкспертизе.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску относительно обжалования инструкции о проведении судебно-медицинской экспертизы. Подготовительное судебное заседание назначено на 19 сентября.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Министерству здравоохранения Украины относительно признания противоправным и недействительным приказа министерства от 17.01.1995 г. "Об утверждении Инструкции о проведении судебно-медицинской экспертизы", на основании которой сегодня осуществляются все судебно-медицинские экспертизы в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению истца, Минздравом был принят вышеуказанный приказ в нарушение положений Конституции Украины и Закона Украины "О судебной экспертизе".

Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 19 сентября 2019 года.