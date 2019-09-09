Укравтодор отреагировал на дело НАПК против Новака

Новости Украины:Укравтодор дал объяснения касательно декларации главы агентства Славомира Новака.

В Укравтодоре заявили, что данные за 2017 год, которые вносил в декларацию и.о. главы агентства Славомир Новак, являются достоверными, а составленный НАПК протокол - является необоснованным и неправомерным.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Вся информация, задекларированная руководителем Укравтодора Славомиром Новаком в 2016, 2017, 2018 годах, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений.

Отдельно заметим, что задекларированный автомобиль был получен до 2016 года в лизинг и на момент декларирования его стоимость четко соответствует договору лизинга. Состояние банковских счетов также подтверждено официальными выписками с финансовых и банковских учреждений", - говорится в сообщении.

В агентстве заявили, что Новак будет защищать свою позицию в суде относительно нарушенных прав как субъекта декларирования и доказывать достоверность отраженной им информации