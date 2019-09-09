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Обнародован календарь ВНО-2020: когда ждать экзамены

Обнародован календарь ВНО-2020: когда ждать экзамены
16:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Стал известен график проведения ВНО-2020 по всем предметам.

В 2020 году регистрация на ВНО пройдет с 3 февраля по 24 марта, а основная сессия ВНО состоится с 21 мая по 15 июня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что регистрация для участия во внешнем независимом оценивании будет длиться с 3 февраля по 24 марта 2020 года, а размещение приглашений пропусков в кабинетах участников ВНО состоится до 30 апреля.

Основная сессия ВНО состоится с 21 мая по 15 июня по 11 предметам.

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В частности, ВНО по математике пройдет 21 мая, по украинскому языку и литературе - 26 мая, по физике - 28 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 1 июня, по английскому языку - 2 июня, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 9 июня, по географии - 11 июня, по химии - 15 июня.

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ВНО, Вступительная кампания 2020, ВНО 2020.
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