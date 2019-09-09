Похолодания не ждите: прогноз погоды на завтра, 10 сентября

В ближайшие сутки, 10 сентября, синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: территория страны останется в поле повышенного атмосферного давления, в теплой и в основном сухой воздушной массе.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Во вторник в Украине без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза.
Карта осадков 10 сентября
Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях, Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 10 сентября
Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, по Украине:
Прогноз погоды 10 сентября
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, в восточных областях местами 6-8° тепла, днем в Украине 23-28°.
В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 сентября самая высокая температура днем была 31,2 в 1909г, самая низкая ночью 4,1 в 1968г.
Синоптик Наталья Диденко пообещала продолжение "бабьего лета".
"10-го сентября огромное масштабная полоса высокого атмосферного давления, вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, приведет сухую малооблачную солнечную погоду", - написала Диденко.