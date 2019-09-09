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Похолодания не ждите: прогноз погоды на завтра, 10 сентября

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Похолодания не ждите: прогноз погоды на завтра, 10 сентября
17:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Теплая и преимущественно сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 10 сентября, синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: территория страны останется в поле повышенного атмосферного давления, в теплой и в основном сухой воздушной массе.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во вторник в Украине без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза.

Карта осадков 10 сентября

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях, Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 10 сентября

Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +23...+25, переменная облачность
  • Львов – +22...+24, переменная облачность
  • Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность 
  • Тернополь – +23...+25, переменная облачность
  • Черновцы – +24...+26, переменная облачность
  • Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность
  • Луцк – +23...+25, переменная облачность 
  • Ровно – +23...+25, переменная облачность
  • Житомир – +25...+27, переменная облачность
  • Винница – +25...+27, переменная облачность
  • Одесса – +24...+26, переменная облачность
  • Николаев – +26...+28, переменная облачность
  • Херсон – +26...+28, переменная облачность
  • Симферополь – +25...+27, переменная облачность
  • Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность
  • Черкассы – +25...+27, переменная облачность
  • Чернигов – +25...+27, переменная облачность
  • Сумы – +25...+27, переменная облачность
  • Полтава – +24...+26, переменная облачность 
  • Днепр – +26...+28, переменная облачность
  • Запорожье – +25...+27, переменная облачность 
  • Донецк – +25...+27, переменная облачность
  • Луганск – +24...+26, переменная облачность 
  • Харьков – +26...+28, переменная облачность 
  • Киев – +26..+28, переменная облачность

Прогноз погоды 10 сентября

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, в восточных областях местами 6-8° тепла, днем в Украине 23-28°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 сентября самая высокая температура днем была 31,2 в 1909г, самая низкая ночью 4,1 в 1968г.

Бабье лето продолжает радовать: "горячий" прогноз на 9-10 сентября

Синоптик Наталья Диденко пообещала продолжение "бабьего лета".

"10-го сентября огромное масштабная полоса высокого атмосферного давления, вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, приведет сухую малооблачную солнечную погоду", - написала Диденко.

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Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Прогноз погоды, 10 сентября.
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