Похолодания не ждите: прогноз погоды на завтра, 10 сентября

Новости Украины:Теплая и преимущественно сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 10 сентября, синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: территория страны останется в поле повышенного атмосферного давления, в теплой и в основном сухой воздушной массе.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во вторник в Украине без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза.

Карта осадков 10 сентября

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях, Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 10 сентября

Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, по Украине:

Ужгород – +23...+25, переменная облачность

Львов – +22...+24, переменная облачность

Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность

Тернополь – +23...+25, переменная облачность

Черновцы – +24...+26, переменная облачность

Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность

Луцк – +23...+25, переменная облачность

Ровно – +23...+25, переменная облачность

Житомир – +25...+27, переменная облачность

Винница – +25...+27, переменная облачность

Одесса – +24...+26, переменная облачность

Николаев – +26...+28, переменная облачность

Херсон – +26...+28, переменная облачность

Симферополь – +25...+27, переменная облачность

Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность

Черкассы – +25...+27, переменная облачность

Чернигов – +25...+27, переменная облачность

Сумы – +25...+27, переменная облачность

Полтава – +24...+26, переменная облачность

Днепр – +26...+28, переменная облачность

Запорожье – +25...+27, переменная облачность

Донецк – +25...+27, переменная облачность

Луганск – +24...+26, переменная облачность

Харьков – +26...+28, переменная облачность

Киев – +26..+28, переменная облачность

Прогноз погоды 10 сентября

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, в восточных областях местами 6-8° тепла, днем в Украине 23-28°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 сентября самая высокая температура днем была 31,2 в 1909г, самая низкая ночью 4,1 в 1968г.

Синоптик Наталья Диденко пообещала продолжение "бабьего лета".

"10-го сентября огромное масштабная полоса высокого атмосферного давления, вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, приведет сухую малооблачную солнечную погоду", - написала Диденко.