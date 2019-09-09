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В Минюсте анонсировали проведение Всеукраинской недели по противодействию буллингу

В Минюсте анонсировали проведение Всеукраинской недели по противодействию буллингу
18:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Всеукраинская неделя по противодействию буллингу пройдет в сентябре.

Всеукраинская неделя по противодействию буллингу пройдет в сентябре в рамках правопросветительского проекта Министерства юстиции "Я имею право!".

Об этом говорится на странице проекта в Facebook.

"В рамках правопросветительского проекта Министерства юстиции "Я имею право!" с 16 по 20 сентября будет проходить Всеукраинская неделя по противодействию буллингу", - говорится в сообщении.

ЮНИСЕФ отчиталась об уровне онлайн-буллинга в Украине

Во время Всеукраинской недели по противодействию буллингу по всей Украине пройдут правопросветительские мероприятия, направленные на информирование участников образовательного процесса о введении административной ответственности за совершение буллинга (травли) и формирование в обществе нулевой толерантности к этому явлению.

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Минюст, Травля, Буллинг, Я имею право.
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