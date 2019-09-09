В Минюсте анонсировали проведение Всеукраинской недели по противодействию буллингу

Новости Украины:Всеукраинская неделя по противодействию буллингу пройдет в сентябре.

Всеукраинская неделя по противодействию буллингу пройдет в сентябре в рамках правопросветительского проекта Министерства юстиции "Я имею право!".

Об этом говорится на странице проекта в Facebook.

"В рамках правопросветительского проекта Министерства юстиции "Я имею право!" с 16 по 20 сентября будет проходить Всеукраинская неделя по противодействию буллингу", - говорится в сообщении.

Во время Всеукраинской недели по противодействию буллингу по всей Украине пройдут правопросветительские мероприятия, направленные на информирование участников образовательного процесса о введении административной ответственности за совершение буллинга (травли) и формирование в обществе нулевой толерантности к этому явлению.