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Украинские политзаключенные будут вызваны на допрос в прокуратуру Крыма

Украинские политзаключенные будут вызваны на допрос в прокуратуру Крыма
20:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Прокуратура АРК будет вызывать для дачи показаний Балуха, Бекирова, Панова и всех моряков.

Прокуратура Автономной Республики будет вызывать для дачи показаний освобожденных из российского плена украинцев - Владимира Балуха, Эдема Бекирова, Евгения Панова и всех военных моряков.

Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора АРК Игорь Поночевный.

”Кроме Олега Сенцова и Александра Кольченко, мы планируем проводить следственные и процессуальные действия с каждым освобожденным военнослужащим ВМС, с Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым и Евгением Пановым, поскольку каждый из них является пострадавшим в наших уголовных процессах, и их показания являются весомым доказательством совершения представителями государства-окупанта в Крыму преступлений, в том числе и военных”, - сообщил он.

Как известно, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных Кремля - Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Ранее стало известно, что прокуратура будет вызывать для дачи показаний Сенцова и Кольченко по делу об их похищении в оккупированном Крыму весной 2014 года.

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Все по теме:

Крым, Политзаключенные, Евгений Панов, Владимир Балух, Эдем Бекиров.
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