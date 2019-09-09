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Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос

Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос
15:58 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченка планируют вызвать для дачи показаний о их похищении.

Прокуратура Крыма будет вызывать для показаний освобожденных из российского плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в аннексированном Крыму. Об этом Громадскому радио рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

Процессуальные действия будут проводить после того, как врачи завершат их осматривать. Диденко добавила, что в деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших. Ранее по данному делу уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист Никита Боркин, которому удалось бежать с полуострова несмотря на розыск ФСБ. Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35".

Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и остальные.

"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко

Тем временем самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

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Прокуратура, РФ, Олег Сенцов, Обмен пленными, Владимир Цемах.
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