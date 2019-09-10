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В ПАСЕ заявили, что Цемах должен сотрудничать со следствием по делу MH17

В ПАСЕ заявили, что Цемах должен сотрудничать со следствием по делу MH17
03:24 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В ПАСЕ приветствуют обмен пленными между Украиной и Россией.

Переданный Украиной Москве свидетель по катастрофе MH17 Владимир Цемах должен оставаться доступным для нидерландских органов, которые расследуют это дело. Об этом говорится в заявлении председателя Комитета по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы Сунны Аверсдоттир.

Аверсдоттир приветствует обмен пленными между Украиной и РФ, но подчеркивает: "Тот факт, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию не значит, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как такова юридически обязана бороться с безнаказанностью".

"Я хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, который должен оценить прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии, и привлечении к ответственности виновных", - добавила она.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - и бывший зенитчик «ДНР» Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17.

Денисова: переговоры о следующем обмене с Россией требуют "тишины"

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий.

Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами из РФ мог сорваться из-за Цемаха.

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Украина, ПАСЕ, РФ, Катастрофа MH17, Владимир Цемах.
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