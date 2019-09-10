Приметы и обряды на 10 сентября - Анна и Савва Скирдники

Новости Украины:10 сентября Православная церковь почитает память преподобного Моисея Мурина, преподобного Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы.

Традиции на 10 сентября

В этот день идет вывоз снопов, хлеб складывается в кладушки, скирды, спешат убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья. Скирды - это длинные и большие клади с подстилкой (от сырости) из оплетенного на кольях хвороста. В других местах вместо скирд делали городки. Эти городки складывали в три больших стены, а четвертая - вполовину. Складывали еще треугольником в три стены и длинной полосой с углами.

Моисей Мурин сначала был разбойником, погибал от страсти пьянства, затем вступил в число иноков и жил в монастыре в Египте. Скончался он мученической смертью 75 лет от роду. Ему молятся об избавлении от страсти к вину страдающие запоем. Слова молитвы такие:

"О великая сила покаяния! О неизмеримая глубина милосердия Божия! Ты, преподобный Моисей, был прежде разбойником, но потом ужаснулся своих грехов, воскорбел о них и в раскаянии пришел в монастырь и там в великом плаче о своих беззакониях и в трудных подвигах проводил свои дни до кончины и удостоился Христовой благодати прощения и дара чудотворения. О преподобный, ты от тяжких грехов достиг пречудных добродетелей, помоги и молящимся тебе рабам (имена), влекомым в погибель оттого, что предаются безмерному, вредному для души и тела употреблению вина.

Склони на них свой милостивый взор, не отклони и не презри их, но внемли им, прибегающим к тебе. Моли, святой Моисей, Владыку Христа, чтобы не отверг их Он, Милосердный, и да не возрадуется диавол их погибели, но да пощадит Господь этих бессильных и несчастных (имена), которыми овладела пагубная страсть пьянства, ведь мы все Божьи создания и искуплены Пречистой Кровью Сына Его. Услышь же, преподобный Моисей, их молитву, отгони от них диавола, даруй им силу победить их страсть, помоги им, простри твою руку, выведи их на путь добра, освободи их от рабства страстей и избавь их от винопития, чтобы они обновленные, в трезвении и светлом уме возлюбили воздержание и благочестие и вечно прославляли Всеблагого Бога, всегда спасающего свои создания. Аминь".

Приметы на 10 сентября

На деревьях безвременно появляются желтые листья — к ранней осени.

Влажное лето и теплая осень — к долгой зиме.

Если бурьяны очень высоко растут, то будет много снега.

Если вход в кротовую нору расположен на север, то зима будет теплой, на юг — холодной, на восток — сухой, на запад — сырой.

Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету.