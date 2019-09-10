Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: приметы и суеверия

Новости Украины:В сентябре отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи – церковный праздник с удивительными традициями.

Усекновение главы Иоанна Предтечи - великий праздник в православной церкви, совершаемый 11 сентября.

Несмотря на то что это церковный праздник, события дня носят далеко не радостный характер. На самом деле усекновение означает "отсечение". В этот день в 30-х годах нашей эры пророка Иоанна Предтечу жестоко казнили – ему отрубили голову.

Приметы и суеверия на Усекновение главы Иоанна Предтечи

Усекновение главы Иоанна - не праздник в традиционном понимании, это день памяти, поэтому и традиции этого дня связаны не с увеселительными мероприятиями, а скорее поминальными. В праздник Иоанна Предтечи также стоит придерживаться строгих предписаний.

Есть несколько важных примет, которые нужно знать.

Для тех, кто постится в день Усечение головы Иоанна Предтечив, уготовано помилования от грехов, поскольку день очень сильный с точки зрения энергетики. А еще люди верят, что у постящегося в этот день человека исполнится любое желание, которое будет загадано.

Кто на Усекновение ножом пользуется, сам без головы останется. Так говорит традиция этого дня. В этот день ни в коем случае нельзя пользоваться ножом, и любыми колюще-режущими предметами. Особенно непозволительно резать капусту, поскольку она ассоциируется с головой.

Кто танцует и поет в этот день - на свою душу смертный грех берет. Эта примета связана с тем, что из-за танца Саломеи, падчерицы Ирода, погиб Иоанн Креститель. Поэтому, в этот день не допустимо ни петь, ни танцевать. Считается, что тот, кто в этот день танцует, тот берет на себя тот грех, который когда-то взяла на себя Саломея.

Если увязалась за вами белая собака – в вашем доме будет достаток и благополучие. Эта примета верна уже не одно столетие. Белые собаки – это большая редкость. Если так случилось, что белая собака увязалась за вами и проводила вас до самого дома, то она принесла в ваш дом удачу. Не вздумайте такую собаку прогонять. Примите ее, пусть живет с вами. Она принесет вам счастье. Хотя предки наши утверждали, что чаще всего, такая собака исчезает после того, как сопроводила человека домой.

Считается, что сам Иоанн Креститель, таким образом, благословляет праведного человека на благополучную жизнь. Но такое чудо происходит крайне редко. Чаще всего за человеком может увязаться самая обыкновенная собака. Именно по этой причине нельзя прогонять собаку, если она довела вас до самого дома. От того, что вы будете кормить животное, вы не обеднеете, а вот она в ваш дом принесет благополучие.