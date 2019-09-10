Скачать
Вторник, 10.09.2019
Главные события 9 сентября: визит главы МИД Молдовы, реформы ГПУ, ЧМ по баскетболу и новый клип группы Korn
Главные события 9 сентября: визит главы МИД Молдовы, реформы ГПУ, ЧМ по баскетболу и новый клип группы Korn
Денисова: 10 украинских политзаключенных были помилованы
Денисова: 10 украинских политзаключенных были помилованы
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Приметы и обряды на 10 сентября - Анна и Савва Скирдники
Приметы и обряды на 10 сентября - Анна и Савва Скирдники

США вернут Украине памятку искусства

США вернут Украине памятку искусства
09:26 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украину будет возвращена картина Михаила Панина, которую немцы похитили во время Второй мировой войны с Днепропетровского музея.

В США завершили мероприятия и процедуры, необходимые для возвращения в Украину картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была похищена нацистами из Днепропетровского художественного музея во время Второй мировой войны.

"Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и Прокуратурой округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" , которая во время Второй мировой войны была утрачена из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США".

В посольстве подчеркнули, что, пока, это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

"Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, до передачи картины народу Украины", - говорится в сообщении.

США вывезли из России агента, который имел доступ к Путину

Посол Украины в США Валерий Чалый также выразил надежду, что открыт путь к взаимодействию Украины и США в возвращении культурных ценностей принесет еще "много новых успешных проектов в будущем".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, ФБР, Вторая мировая война, Валерий Чалый, Посольство Украины в США, Михаил Панин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Эти продукты считаются лучшими лекарствами от изжоги
03 Гороскоп на завтра, 10 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Названы основные причины, почему мы набираем вес
05 Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Джонсон потерпел второе поражение в парламенте
Джонсон потерпел второе поражение в парламенте
КНДР запустила снаряды на 330 километров
КНДР запустила снаряды на 330 километров
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Рецепт дня: пирог из киселя
Рецепт дня: пирог из киселя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь